CASTELNOVO MONTI. UGOLOTTI “SONO FIDUCIOSO PER IL FUTURO DELL’OSPEDALE SANT’ANNA”

“Sono fiducioso dopo l’incontro di ieri in Regione”. Così Robertino Ugolotti, Capogruppo della Lista Progetto per Castelnovo, interviene sulla delicata questione dell’Ospedale Sant’Anna. “Molto importante il documento elaborato dall’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi che ha destinato fondi in strutture e organigramma”.

Ugolotti insiste sul fatto che la Regione ha riconosciuto l’importanza strategica del territorio della montagna nel quadro del riassetto del sistema sanitario nazionale. “Ora bisogna solamente aspettare la decisione del Ministero della Salute che può concedere o negare la cosiddetta deroga”.

Salvatore Occhiuto