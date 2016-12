Cattolica. In auto senza patente per 58 anni. Che fortuna mai avuto incidenti

La prima volta che si è messo al volante di un’auto era il 1958. Da allora sono passati quasi sessant’anni. Un’eternità. Eppure il protagonista di questa vicenda, un 76enne di Misano Adriatico (in provincia di Rimini), non ha mai avuto la patente. Per una vita intera ha continuato a viaggiare sulle strade come se nulla fosse. Riuscendo sempre a passarla liscia, in barba a controlli e posti di blocco. A mettere fine ai suoi giorni da automobilista ‘fuorilegge’ sono stati gli agenti della municipale, mercoledì. L’uomo, alla guida di una vecchia Fiat Panda, incappa nel sistema ‘targa system’ in dotazione alla pattuglia di vigili. Scatta il controllo e la vettura risulta priva di assicurazione. Il Resto del Carlino