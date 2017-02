Centauro di 33 anni muore a un mese e mezzo dall’incidente

È morto ad un mese e mezzo dall’incidente, avvenuto lo scorso 22 dicembre a Modena, all’altezza della località Fossalta sulla via Emilia Est. Andrea Pettazzoni, 33enne residente a Cervia, è deceduto all’ospedale di Baggiovara nella giornata di sabato. Non si è più ripreso dalle conseguenze di quello schianto. Il 33enne era in sella al suo scooter Aprilia, quando, per dinamiche finite poi in mano alla polizia municipale accorsa sul posto per i rilievi, è avvenuto l’impatto con una Mercedes, condotta da un 34enne residente a Modena. Pettazzoni quel giorno era andato nella città emiliana a trovare i suoi genitori, si era trasferito a Cervia per motivi di lavoro ormai da diverso tempo. La dinamica dello scontro è apparsa da subito piuttosto chiara, così come immediatamente le condizioni del 33enne erano apparse da subito molto gravi. La Mercedes stava uscendo dal cancello di un ristorante, per immettersi sulla via Emilia, proprio nel momento in cui lo scooter stava sopraggiungendo. Un impatto violento, con il giovane sbalzato dal suo mezzo e caduto sull’asfalto. Molti clienti del ristorante quel giorno erano usciti per vedere che cosa fosse accaduto, allertati dal rumore dell’impatto tra i due mezzi. L’ambulanza del 118, giunta in un attimo alla Fossalta, ha caricato il 33enne per portarlo all’ospedale di Baggiovara, dove, appunto, Pettazzoni è rimasto in coma fino a sabato, quando i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non si è più ripreso dalle numerose fratture riportate.

A FRONTE della morte traumatica, la salma è stata messa a disposizione della medicina legale del Policlinico, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti che la magistratura riterrà eventualmente opportuni. A Modona quel tratto della via Emilia è tra i più a rischio nell’ambito della viabilità cittadina e, infatti, già teatro in passato di incidenti gravi, con esiti, purtroppo, in alcuni casi anche mortali, simili a quello accaduto a pochi giorni dallo scorso Natale. Il Resto del Carlino