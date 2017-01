Ladri d’auto scatenati quelli che, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono entrati in azione mettendo a segno ben tre colpi. I furti si sono tutti verificati nella zona di Cerasolo e, a sparire, sono state una Volkswagen Tuareg, una Volkswagen New Beatle e una Fiat Panda. Solo nella prima mattinata, quando i proprietari sono usciti di casa, si sono accorti del passaggio dei malviventi. Per loro non è rimasta altra soluzione che denunciare i furti alle forze dell’ordine. Rimini Today