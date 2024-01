Cesena diventa co-capoluogo di provincia

La novità nel decreto legge. Il sindaco: “Una promozione”

Cesena viene riconosciuta ufficialmente come co-capoluogo della provincia di Forlì-Cesena.

Merito di un decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore, che all’articolo 3 prevede che “nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia”.

Il decreto riguarda anche le province di Pesaro e Urbino e di Massa e Carrara. “Un passaggio formale sostanziale importante – commenta il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca – Una promozione della nostra città conquistata sul campo in decenni della storia della Repubblica. La nostra provincia non è più la provincia di Forlì meno Cesena ma la provincia di Forlì più Cesena. Siamo tutti e due, senza nulla togliere a Forlì, città capoluogo di questa provincia”.

Un passaggio che, per Lattuca, è anche di sostanza: “Con questo riconoscimento potremo partecipare a bandi ed opportunità che sono riservati solo a città capoluogo”. L’iniziativa è partita dal consiglio comunale il 10 luglio.

Ansa