Cina, Tevez gioca ma Shanghai va fuori

E’ cominciata male l’avventura di Carlitos Tevez in Cina, dove veste la maglia dello Shanghai Shenhua. La ‘sua’ nuova squadra ha perso in casa contro il Brisbane Roar per 2-0 ed è stata eliminata dalla Champions League asiatica. L’allenatore dello Shenhua, l’uruguayano Gustavo Poyet, ha schierato l’Apache fin dall’inizio, anche per accontentare il pubblico che gremiva lo stadio per vedere all’opera il calciatore più pagato del mondo, sceso in campo con la maglia numero 32. Gli australiani hanno aperto le marcature e dopo 2′, con Brandon Borrello, quindi hanno raddoppiato con Tommy Oar al 40′. Il Brisbane è allenato da John Aloisi, con un passato nella Cremonese. Tevez finora aveva preso parte ad amichevoli con lo Shanghai, questa era la sua prima partita ufficiale. L’attaccante, classe 1984, è stato acquistato per 11 milioni di dollari (10,5 milioni di euro), ma percepirà all’incirca 40 milioni a stagione, dopo avere firmato un biennale. Corriere dello Sport