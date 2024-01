Comitato Pierre de Coubertin San Marino il neo Presidente ringrazia.

Sono onorata e gratificata di essere parte del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), un’entità che, sebbene non ampiamente conosciuta, merita un posto di rilievo nel panorama sportivo e nella cultura sammarinese, per il suo impegno nel mantenere vivo lo spirito sportivo e olimpico. È altresì un orgoglio appartenere al Comitato Internazionale Pierre de Coubertin (CIPC), con il quale siamo ufficialmente affiliati da tre anni.

Nella mia veste di Presidente, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le persone che hanno riposto la loro fiducia in me e che mi affiancano nel perseguimento degli obiettivi del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin.

Un sentito ringraziamento va ai miei predecessori, Matteo Selleri e Riccardo Venturini, per il loro prezioso contributo e dedizione.

Sono inoltre immensamente grata al Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), Gian Battista Silvagni, per averci guidato verso questa nuova era. Insieme, ci adopereremo per essere custodi dei principi del Fair Play e dell’Olimpismo, collaborando con organizzazioni nazionali e internazionali per diffondere lo Spirito Olimpico e promuovere l’eredità di Pierre De Coubertin, contribuendo così allo sviluppo umano e alla ricerca di soluzioni alle sfide attuali.

Riprendendo le parole di Pierre de Coubertin: «Le guerre scoppiano perché le nazioni si fraintendono a vicenda. Non avremo pace finché non saranno superati i pregiudizi che ora separano le diverse razze. Per raggiungere questo scopo, quale mezzo migliore se non quello di riunire periodicamente i giovani di tutti i paesi per competizioni amichevoli di forza muscolare e agilità?»

A volte, una semplice parola può esprimere un mondo di significati: grazie.

Maria Rita Morganti Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin”