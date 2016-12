Con Trump riparte la corsa agli armamenti: “Gli Usa devono rafforzare la capacità nucleare”

“Gli Stati Uniti devono rafforzare ed espandere notevolmente la propria capacità nucleare fino a quando il mondo non riprenderà coscienza per quanto riguarda il nucleare”. Lo scrive su Twitter il presidente eletto Donald Trump che ha partecipato per la seconda giornata di seguito al briefing degli 007 Usa sulla sicurezza nazionale.

Poche ore prima il presidente russo, Vladimir Putin, aveva ordinato un rinforzo per il 2017 delle forze nucleari russe al fine di rendere possibile un’eventuale risposta a un attacco e la penetrazione di scudi antimissile nemici.

“C’è bisogno di rafforzare il potenziale militare strategico delle forze nucleari – aveva detto Putin – soprattutto con missili complessi che possano rendere penetrabile qualsiasi scudo di difesa missilistico”. tgcom24.mediaset.it