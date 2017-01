Coppa Italia: Napoli Fiorentina. Sousa: “Mi aspetto di vincere”

La Coppa Italia è sempre stata un obiettivo caro ai Della Valle che dal loro ingresso nel calcio (estate 2002) non hanno ancora vinto un trofeo. Lo hanno sfiorato nel 2014 quando la Fiorentina perse 3-1 col Napoli in una finale dal contesto tragico: quella partita fu preceduta dai violenti scontri fra ultrà partenopei e romanisti che portarono alla morte del napoletano Ciro Esposito. Domani sera al San Paolo, in una gara valida per i quarti, i viola torneranno ad affrontare il Napoli reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite: l’unica pareggiata (con un rigore al ’94) è proprio quella con la Fiorentina dello scorso 22 dicembre. ”Tra noi e loro sono sempre state belle sfide, fra squadre che amano giocare e attaccare – ha dichiarato Paulo Sousa – Sarà così anche stavolta pur augurandomi un risultato diverso rispetto agli ultimi confronti con i partenopei”. Il tecnico viola stima fortemente Sarri: ”Mi piace il suo Napoli e come gioca, da anni lotta per lo scudetto ed essere competitivo in Champions. Per questo domani dovremo superarci. Venendo da un buon momento e lavorando con un gruppo splendido di giocatori che vogliono sempre migliorarsi, l’obiettivo – ha spiegato – è avere continuità, specie in partite come queste che sono come una finale, anche se tutte dovrebbero essere affrontate come tali”. Non è d’accordo con chi sostiene che a questa gara tiene di più la Fiorentina che il Napoli: ”Vale per entrambe, noi scendiamo in campo per provare sempre a vincere ma pure loro vorranno riuscirci a tutti i costi”.

Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia l’arbitro di Juventus-Milan, quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 25 gennaio con inizio alle 20.45. Irrati sarà coadiuvato da Preti e Paganessi, quarto uomo Guida.

Napoli-Fiorentina (domani sera alle 20.45) sarà diretta da Daniele Doveri di Roma. Assistenti Giallatini e Tegoni, quarto uomo Valeri. Gli altri due quarti di finale, Inter-Lazio e Roma-Cesena, saranno disputati rispettivamente il 31 gennaio e il primo febbraio. Ansa