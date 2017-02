Coriano. Pd, sfida il sindaco Spinelli. Rossi sul cantiere

Una poltrona per due. Anzi, una strada per due, quella di via Ranco. Le due sono il sindaco Spinelli che ha inaugurato ‘la diretta’ dei lavori sul cantiere per ribadire come il lavoro fatto negli ultimi anni permetterà di sistemare la strada tra Mulazzano e Vallecchio. Una inaugurazione digitale in periodo di campagna elettorale (si voterà in primavera). Passano pochi giorni ed ecco prenotare la visita al cantiere Nadia Rossi, coordinatore del Pd corianese, nonché consigliere regionale. «La commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea legislativa della Regione – dice Rossi – ha dato il via libera al programma degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.

Lunedì mattina sarò a Coriano alla presentazione dei lavori di rifacimento della nuova via Ranco a due anni dalla sua chiusura. La Regione contribuirà all’opera con un finanziamento di circa 250mila euro». Non solo: «L’occasione sarà utile anche per richiamare l’attenzione sulle problematiche dei centri abitati prospicienti il fiume Marano che recentemente hanno subito eventi di esondazione in prossimità delle vie Cella e Fiume. Come consigliera regionale ho già richiesto l’interessamento dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Con i loro rappresentanti, siamo già stati nella zona martedì scorso per un sopralluogo».