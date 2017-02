Coriano. Spinelli e Ugolini, nessun dualismo

Coriano e i Corianesi non hanno bisogno di strategie politiche, tanto meno delle logiche di alcuni partiti, che piuttosto di giudicare il lavoro fatto da Progetto Comune (dopo il disastro lasciato dal Pd), hanno solo l’obiettivo di misurarsi tra loro per posizionare una bandierina. Sinceramente a noi di Progetto Comune interessa da sempre rispondere ai bisogni della gente, senza grossi ragionamenti legati a poltrone ed incarichi.

Nel 2012 abbiamo dialogato con alcuni partiti ma non abbiamo firmato cambiali, attualmente il dialogo c’è con chi ha voglia di fare il bene dei cittadini e non con chi vuole prendersi meriti che non ha.

Noi di Progetto Comune non siamo l’Antipolitica ma la Politica con la P maiuscola,

quella che lavora per i cittadini e con i cittadini senza distinzioni con il pieno rispetto di legalità, equità e responsabilità.

Stessi criteri che usiamo nelle scelte più difficili, vedi questione salario accessorio dipendenti. Adesso siamo impegnati ad inviare le lettere di messa in mora verso tutti i politici che si sono succeduti dal 1999 ad oggi. La giunta consegnerà l’intero fascicolo alla Corte dei Conti.

Ci fa sorridere l’ossessione della coordinastrice PD nei nostri confronti, ultimamente usando e abusando del ruolo istituzionale, partecipa ad ogni cosa sia organizzata da noi e pur di apparire a volte mette anche in imbarazzo il corretto ruolo istituzionale che ricopre in Regione. Ci fa tenerezza quando dice non candidarsi a Coriano, basta paragonare le indennità che si percepiscono tra fare il consigliere regionale ed il sindaco. Per non parlare poi di segretari e di rimborsi regionali. Sulle etichette di sindaco e vicesindaco siamo alla fantapolitica. Vero è che secondo lo schema della vecchia politica le due figure rappresentano due anime diverse e quindi in competizione, Progetto Comune ragiona diversamente. Al centro il cittadino e il suo bene. Alla domanda chi sarà il candidato Sindaco? Chi sostiene e partecipa alle riunioni di Progetto Comune sin dal 2012 sa già quale sarà la storia di Coriano. Agli altri diciamo continuate a spiare ogni nostro movimento, ogni frase scritta o detta da ognuno di noi …ci fa piacere sapere di essere davvero cosi importanti nella vostra vita privata e politica.

Progetto Comune