Coriano. Sul cantiere di Via Ranco brilla solo la Sindaca Spinelli. In disparte il cons. regionale Rossi

Lo scontro sul cantiere della via Ranco non si è visto. Ieri i riflettori se li è presi Domenica Spinelli, in veste di sindaco al fianco dell’assessore regionale Paola Gazzolo, in visita. Defilata Nadia Rossi, consigliere regionale nonché coordinatore del Pd locale che aveva annunciato la sua presenza. Inutile dire che la foto di gruppo non è stata fatta. Al contrario non mancano gli scatti con sindaco e assessore regionale, referenti delle istituzioni in campo. «E’ un’opera importante, necessaria per rispondere alle criticità create dall’ondata di maltempo della scorsa primavera» dice Gazzolo.

Da due anni non si riesce a transitare in sicurezza su questa strada a causa di una frana. Da tempo Comune e Regione sono in contatto per rimettere in sesto la via. La Regione ha finanziato l’intervento con 230mila euro.

«Si tratta di un’opera fondamentale che risponde alle criticità aperte in seguito all’ondata di maltempo della scorsa primavera», afferma Gazzolo. A Coriano, in particolare, sono stati finanziati, spiegano dalla Regione, interventi per oltre 700mila euro, tra i quali il ripristino della viabilità in via Serra (circa 200 mila euro), della strada di accesso al guado di via Vallecchio e di consolidamento del versante in località Mulazzano. «La presenza dell’assessore regionale e del responsabile dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale, Mauro Vannoni – spiega il sindaco – sottolineano come il lavoro sinergico delle istituzioni può portare a grandi risultati». Da parte del consigliere Rossi solo poche parole. «Ho portato all’attenzione dell’assessore la situazione tra le vie Celle e Fiume, a ridosso del rio Marano, che hanno subito di recente esondazioni». Nonostante la vicinanza ieri tra Spinelli e Rossi, la sfida rimane a distanza, e soprattutto senza selfie di gruppo. Il Resto del Carlino