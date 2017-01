CORREGGIO. MOSCHEA IN VENDITA

La moschea di Correggio è in vendita. Uno dei tanti immobili comunali messi all’asta per pagare i debiti scaturiti dalla fallimento della società energetica En.cor. Un prefabbricato che tuttavia ha un pesante vincolo di locazione. Deve essere adibito infatti per almeno vent’anni ad attività del terzo settore.

Pertanto niente attività commerciali o soluzioni abitative. Forse una corsia preferenziale affinchè l’associazione islamica possa acquistare la struttura senza difficoltà concorrenziali. Comunque vada una perdita in termini erariali per le disastrate casse comunali.

Salvatore Occhiuto