I cuochi romagnoli verso la finale di Masterchef

Sono rimasti soltanto in otto. E nel giro di qualche settimana si saprà chi fra i concorrenti ancora in gara vincerà ‘Masterchef’. A questo punto non è vietato sognare che il titolo approdi dalle nostre parti, visto che tra gli otto ancora in corsa ci sono anche Valerio Braschi, lo studente di Santarcangelo che con i suoi 18 anni è il più giovane concorrente, e Cristina Nicolini, avvocato 27enne di San Marino. Fra alti e bassi, i due fin qui si sono messi sempre in luce nelle varie puntate di ‘Masterchef’. Decisamente più precisa Cristina, mentre Valerio si è rivelato più estroso ma anche più pasticcione. Hanno vinto varie prove, ma Valerio ha rischiato più volte di essere eliminato finendo al cosiddetto «pressure test». Ci è andato anche giovedì, nella puntata che ha visto poi l’uscita della pesarese Giulia. Dopo lo scampato pericolo restano ancora quattro serate per decretare chi sarà il nuovo ‘Masterchef’ della tv. La finale si terrà il 9 marzo, e non sarebbe male assistere a una sfida ai fornelli proprio tra Valerio e Cristina.