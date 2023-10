Dalla Rimini sotterranea alla passeggiata con il Legionario. Tutte le visite guidate del prossimo weekend

Il weekend di ottobre si apre con molteplici e insoliti inviti alla scoperta del volto culturale della città. Ospite d’eccezione un legionario della Legio VI Ferrata che farà immaginare le abitudini e la vita di un legionario dell’antica Roma attraversando i monumenti romani della città. E poi le visite guidate organizzate dai Musei comunali tra il Teatro Galli e la Rimini sotterranea. Domenica 8 ottobre, in occasione della Domenica di Carta istituita dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato apre le sue porte e prevede un paio di visite guidate ai depositi dell’Archivio. Il giovedì e il venerdì c’è inoltre la possibilità di scoprire il Borgo San Giuliano e i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole.

Ecco nel dettaglio le proposte del weekend per scoprire i gioielli di Rimini:

sabato 7 e 28 ottobre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

sabato 7 ottobre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Ariminum con il legionario

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Una visita guidata speciale in compagnia di un legionario. Un viaggio alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari, le grandi vie Romane che collegavano Rimini con Roma e con le principali vie di comunicazione. E ancora i monumenti più noti come l’Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio sino a raggiungere quello che era l’antico foro. Ospite d’onore un importante legionario della Legio VI Ferrata per scoprire dal vero la vita di un legionario dell’antica Roma.

Ore 15.30 A pagamento.Prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/323987-ariminum-con-il-legionario/ Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

domenica 8, 15, 22, 29 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: http://www.teatrogalli.it

domenica 8 ottobre 2023

Rimini, Archivio di Stato, Piazzetta San Bernardino 1

Domenica di carta

Alla scoperta dell’Archivio di Stato

La Domenica di Carta è la giornata che il Ministero della Cultura dedica alla visita delle Biblioteche e degli Archivi dello Stato, dove bibliotecari ed archivisti sono pronti a svelare segreti e racconti da documenti, firme d’autore, prestiti e donazioni, protagonisti nel comporre il copioso patrimonio culturale degli Istituti dove si salva la Memoria e si custodisce la Storia.

A Rimini, apertura straordinaria dell’Istituto dalle 9 alle 13.

Per l’occasione sono previste due visite guidate ai depositi dell’Archivio (ore 10; 11:30) a cura del personale dell’Istituto. La partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione. Info: 0541.784474 [email protected]

tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

il venerdì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Nel cuore del Borgo

Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) [email protected]

