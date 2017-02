Derubato, prefetto lo disarma: “Ora aspetto i ladri col macete”

“Se i ladri vogliono venire dentro, vengano pure. Io li ho avvisati”. Non usa mezzi termini Silvano, 71enne di Udine che sul cancello della sua casa ha messo tre cartelli eloquenti.

Nel primo il disegno di un pistolero, nel secondo la scritta “vi avviso” e nel terzo l’immagine di una bara e l’intimidazione: “Uscirete così”. Morti.

I messaggi di Silvano sono diretti ai ladri che minacciano la sua abitazione. Lui ora si difende così: in camera, vicino al letto, tiene un forcone e un machete. Quattro anni fa i malviventi scavalcarono la recinzione e gli devastarono casa, così ora ha deciso di opporgli un muro di filo spinato. Il perimetro del giardino è interamente ricoperto di cartelli per chi vorrebbe intascarsi di nuovo i suoi averi. “Avviso ai signori banditi – scrive Silvano – io sparo”. E ancora: “Basta privilegi ai ladri”. Un tempo possedeva delle armi, ma il prefetto lo ha considerato pericoloso e gli ha sequestrato tutto. Così adesso deve vivere con la mannaia sotto il cuscino. “Sparare non posso? Mi difenderò con le mie forze. Tanto ad 80 anni non mi daranno mica 20 anni di galera…”. Il Giornale