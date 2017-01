Domenica 29 Gennaio il Congresso dei G.D.C. – Giovani Democratico Cristiani (anche video di presentazione)

Domenica 29 Gennaio il Congresso dei G.D.C.

Dalle ore 16:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano

____IL CAMBIAMENTO PARTE DA TE____

___ SVILUPPO – CRESCITA – CULTURA ___

Rilancio, Azione dei Giovani, Rinnovamento, Sviluppo Economico

diversi ospiti del mondo imprenditoriale e politico porteranno le loro esperienze, per rilanciare un azione consapevole del far politica costruttiva.

Costruiamo oggi un solido domani.

In quella giornata verrà lanciata la nuova linea 2017-2018-2019 dei Giovani Democratico Cristiani.