E’ Cristina Nicolini, la sammarinese di Masterchef!

E’ Cristina Nicolini, ventiseienne di professione tirocinante avvocato, la sammarinese che ieri ha superato la seconda fase del seguitissimo programma televisivo Masterchef del canale a pagamento Sky.

Cristina è una dei 5 concorrenti romagnoli o di area romagnola, una vera e propria truppa, che ieri hanno passato il turno. Dall’operaio commosso con famiglia al seguito, al tenero giovane santarcangiolese diciottenne, alla stupenda casalinga cotonata di Cesena sino all’esuberante ragazza di Fermignano, tutti hanno tenuto alto il valore della cucina della nostra area.

Tornando alla sammarinese Cristina Nicolini, nipote del compianto avvocato Marino Nicolini che ha fatto la storia di San Marino, che dicono essere una ragazza determinata sarà un futuro avvocato – farà l’esame di abilitazione a febbraio – ma con una passione per la cucina di alta qualità; anche il piatto ricercatissimo, ma legato alla tradizione, presentato ieri sera lo sta a testimoniare.

Cristina è anche un’atleta, come suo fratello l’ex olimpionico e noto e stimato avvocato Emanuele, ed ha praticato nuoto sincronizzato per anni. E proprio nel nuoto che ha conosciuto colui che è poi è diventato suo marito Gianluca Micheloni, coetaneo e prossimo avvocato anche lui.

E la partecipazione a Masterchef come è nata? E’ nata per scherzo in quanto i due fratelli, Emanuele ed Andrea, l’hanno iscritta a tradimento inviando un suo piatto alle selezioni. Lei l’aveva preso come uno scherzo, invece il piatto è piaciuto e le ha permesso di presentarsi alla prima fase. Ora è passata anche alla seconda fase!

Speriamo che Cristina possa continuare nella sua grande impresa a Masterchef, tutta San Marino tiferà per lei

/ms