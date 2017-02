Efes-Milano 90-86: playoff sempre più lontani per l’Olimpia

La squadra di Repesa comanda per 39′ salvo subire il beffardo sorpasso finale.

Istanbul dà e Istanbul toglie, all’Olimpia Milano. Una settimana fa l’incredibile rimonta sul Darussafaka aveva riacceso una tenue speranza playoff, prontamente smorzata ieri col ko per 90-86 contro l’Efes. Anche qui in rimonta, con l’Olimpia avanti per 39′ e praticamente perfetta fino al 27°.

Sanders e Kalnietis – 18 e 15 punti – guidano un attacco nel quale segnano un po’ tutti e che tira con grande precisione, tanto che, nonostante il finale in calando, Milano chiude col 50% da tre. Il +12 del primo riposo all’intervallo lungo diventa +14, e nel corso del quarto Milano era arrivata a comandare anche di 19.

Nel terzo una tripla di Kalnietis sembra smorzare le velleità di rimonta dell’Efes, che invece inizia a rosicchiare punti. A dare la carica è la coppia Heurtel-Honeycutt: 17 punti e sei assist il primo, 16 punti e 5 rimbalzi il secondo. Granger e Balbay mettono il lucchetto dietro con 7 stoppate in due ed ecco che al 30° è già -5.

Ancora Kalnietis prova a ristabilire la distanza di sicurezza dall’arco, ma non basta: Simon – 8 assist come Hickman ma stranamente stitico in attacco – sbaglia la tripla del +8, regalando il contropiede finalizzato da Honeycutt con la schiacciata del -3 a 2′ 30 dalla sirena. Qui Milano si scioglie: canestro con libero annesso di Heurtel ed ecco il pari, quindi, a 1′ 07” dalla fine, Balbay trova il corridoio giusto sull’invito di Honeycutt e si aggrappa al ferro per il sorpasso.

Ci sarebbe tempo per recuperare ma ormai non c’è più Milano, che vede così l’Efes volare a +8 insieme all’8° posto, l’ultimo buono per il post season: Con 8 gare rimaste e altre cinque squadre in mezzo il sogno è praticamente sfumato.