Emilio Della Balda solidarietà a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023

L’accademia di Oslo ha conferito il premio Nobel per la pace 2023 a NARGES MOHAMMADI che ha affermato: ” Non smetterò mai di lottare per la democrazia, la libertà e l’uguaglianza in Iran, anche se trascorrerò il resto della mia vita in prigione”.

Mohammadi è la coraggiosa leader dei diritti in Iran che sta subendo la pena di dieci anni di reclusione per propaganda contro lo Stato e altri due anni per l’accusa di lavorare contro la sicurezza nazionale. La reazione brutale della dittatura dei preti ha causato più di 500 morti e 20 mila arresti, torture e abusi in carcere.

Soddisfazione per il meritato riconoscimento, solidarietà con la donna coraggiosa e forte, indignazione verso il sistema teocratico oppressore.

Emilio Della Balda