F1, fuori pista per Vettel a Fiorano

Finisce in anticipo la giornata di test a Fiorano per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari stava provando le nuove gomme da bagnato sul circuito quando è stato protagonista di un fuori pista. Il tedesco ha perso il controllo della SF15-T nella discesa subito dopo il ponticello – si legge su Autosport – finendo contro le barriere di protezione. Nessuna conseguenza per lui, se non qualche ammaccatura.

A Maranello Ad avere la peggio è stata la monoposto. Trainata via da un trattore e rimandata a Maranello, dove i tecnici della Rossa cercheranno di capire se è possibile riparare la vettura, in vista della giornata di domani, nella quale i test proseguiranno. In programma c’era un’altra sessione di prove per Giovinazzi, ma se Vettel dovesse tornare in pista allora lo spazio per il terzo pilota potrebbe ridursi. Corriere dello Sport