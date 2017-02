Faenza, vendeva alcol a minorenni. Multa a un esercente e a un papà

Cinquecento euro di multa per aver venduto tre bottiglie di vino frizzante a un minorenne. La vendita di alcolici ai minori di 18 anni è un illecito sancito da una legge dello Stato e il comando della Municipale dell’Unione da tempo ha acceso i riflettori per contrastare il fenomeno sempre più diffuso. In particolare, nei giorni scorsi i vigili hanno controllato alcuni locali segnalati tra quelli che vendono irresponsabilmente bottiglie di alcolici anche ai ragazzini. Si tratta di giovanissimi che spesso fanno ‘rifornimento’ in questi locali e poi consumano anche durante feste private gli alcolici mettendo a repentaglio la sicurezza propria e altrui quando per esempio si mettono in sella ad una bici o alla guida di uno scooter.

Gli agenti della Pm dunque, a sera inoltrata, nel transitare davanti ad uno di questi locali lungo corso Baccarini si sono accorti che c’era un gruppetto di ragazzini. Uno di questi aveva tra le mani ben tre bottiglie di vino bianco frizzante. Scattato il controllo, gli agenti hanno chiesto dove avesse acquistato quelle bottiglie. Questi ha indicato la rivendita poco distante, presso la quale si sono diretti i due agenti.

Al titolare, risultato essere un 40enne originario della Cina, sono state notificate sanzioni per 533 euro per la vendita di alcolici ai minori. Per quanto riguarda il minore, la sanzione contestata al genitore che esercita la potestà è stata di 200 euro. Il Resto del Carlino