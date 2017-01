San Marino. Federazione Sammarinese Arti Marziali, Maurizio Mazza confermato presidente

Maurizio Mazza è stato confermato, per acclamazione, alla guida della Federazione Sammarinese Arti Marziali. Già segretario e membro del direttivo fin dal 1992, Mazza è al suo terzo mandato.

Nel Consiglio Direttivo Emanuel Santolini (21 voti), Marcello Santini (16), Mauro Casadei (14), Alessandro Mazza (13), Claudio Giuliani (13), Luca Casali (13). Non eletti Gilberto Muccioli (7) e Rocco Toccaceli (2).

Direttivo dunque confermato quasi in toto: rispetto a quello uscente lascia solo Fabrizio Bianchi, sostituito da un altro rappresentante del taekwondo, Casali. Una continuità fortemente voluta da Mazza, per premiare il lavoro sin qui svolto dalla sua squadra. Primo obiettivo del quadriennio è ben figurare ai Giochi dei Piccoli Stati delle Arti Marziali, che si terranno quest’anno ad Andorra e, nel 2018, a San Marino. E poi ci sono le Olimpiadi di Tokyo 2020, per i quali Mazza spera di strappare qualche wild card.