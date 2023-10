Finti turisti fanno colpo da 100mila euro in hotel a Portofino

Grazie alle telecamere sono stati individuati e denunciati

Portandosi appresso una valigia, si è finto cliente di un lussuoso hotel di Portofino e in pochi minuti è riuscito a rubare in una camera orologi, gioielli e contanti per centomila euro per poi dileguarsi con un’auto guidata da un complice.

Il fatto è avvenuto ad agosto ma solo ora i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure sono riusciti a raggiungere e a denunciare per furto aggravato i due ladri dopo lunghe indagini basate sui video registrati dall’ albergo.

I facoltosi turisti, avvocati provenienti dal sud Italia, sono stati studiati attentamente dai due e poi seguiti in albergo dove, individuata la loro stanza, hanno messo a segno il colpo.

Il complice ha atteso nella hall stando in contatto con il ladro entrato nella camera attraverso messaggini, pronto ad avvertirlo di eventuali problemi. Della refurtiva nessuna traccia nel campo nomade di Torino dove vivevano i due denunciati. Si indaga per capire se siano anche gli autori di un altro colpo commesso con una simile modalità operativa in un prestigioso hotel toscano.

