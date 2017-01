FIORANO. ANCORA GRAVE LA DONNA CHE HA CONTRATTO LA MENINGITE

Resta in prognosi riservata al Policlinico di Modena la donna di Fiorano che sembra avere contratto la meningite. Accertata l’infezione del ceppo B che risulta diverso dal tipo che si è propagato in Toscana con alcune vittime.

Profilassi per una ventina di persone a Modena e per un altra quarantina a Reggio. La signora aveva partecipato infatti ad un torneo di carte in un circolo di Casalgrande. Somministrazione di antibiotico per tutti. Nessuna complicazione di carattere medico nei probabili contagiati.

Salvatore Occhiuto