Folle di gelosia imbraccia un fucile e fa partire un colpo verso la fidanzata

Il semplice fatto di vedere la sua fidanzata tornare a casa accompagnata da un collega di lavoro ha scatenato la furia di un 47enne che, imbracciato un fucile intestato alla madre, ha esploso un colpo all’indirizzo della compagna. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in Valconca quando l’uomo, appostato sotto casa della donna, ha assistito alla scena. Senza pensarci ha puntato l’arma verso la finestra della compagna, mirando alla sagoma che si stagliava contro luce, e ha fatto fuoco. La signora è stata investita dalle schegge di vetro ma non ha riportato lesioni mentre, il 47enne, è fuggito facendo perdere le prorpie tracce mentre, sul posto, sono intervenuti i carabinieri. E’ così scatta la caccia all’uomo che, solo nella giornata di giovedì, è stato rintracciato in un bar di Riccione e ammanettato. Per lui l’accusa è di tentato omicidio ma, anche, di aver rubato un furgone e due vetture durante la sua fuga, reati per i quali è stato denunciato, così come per la violazione dell’obbligo di sorveglianza speciale di non muoversi dal comune di residenza.“

