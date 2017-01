Forlì. Litiga con una collega, tre uomini lo picchiano: interviene la Volante

Due italiani sono stati arrestati martedì in flagranza di reato per violenza privata dagli agenti di una Volante. La coppia, composta da un 30enne residente a Forlì e da un 40enne che vive nel Cesenate, insieme a un amico (un 35enne che vive a Forlì), ha picchiato martedì pomeriggio un uomo in via Campo degli Svizzeri. Quest’ultimo ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. All’origine del pestaggio ci sarebbe un diverbio avuto dalla vittima – un 30enne italiano – con la moglie del 35enne, sua collega di lavoro. La donna, evidentemente, una volta arrivata a casa ha raccontato al compagno quanto avvenuto; per questo l’uomo avrebbe organizzato la spedizione punitiva. Proprio per dare una lezione al 30enne. Gli agenti, allertati da un cittadino e grazie alle indicazioni ricevute dal ferito, martedì hanno bloccato la Mercedes con a bordo i due picchiatori nei pressi dell’autostrada. Sia il 30enne che il 40enne sono stati arrestati in flagranza di reato. Processati mercoledì, dovranno rispettare l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza e non uscire di casa durante le ore serali e notturne. Sempre martedì è stato bloccato il marito della donna. L’uomo è stato denunciato per violenza privata. Il Resto del Carlino