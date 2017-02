Forlì, pensionato di 80 anni truffato da finta badante

Truffato e derubato da una sedicente badante, poi fuggita e svanita nel nulla. La disavventura è toccata a un 80enne di Ravenna, che una volta scoperta la trappola in cui era finito non ha potuto fare altro che allertare la polizia. Della donna però, al momento, non c’è traccia.

L’anziano aveva risposto a un annuncio in cui una donna si dichiarava «badante per anziani». Dopo un primo approccio telefonico i due si mettono d’accordo per un incontro faccia a faccia, a Forlì, città dove la donna dice di abitare. L’appuntamento è in via Corridoni. Dove lei, disposta ad assumere l’impegno, chiede subito un anticipo: 400 euro. L’uomo glieli dà, in contanti. Poi lei rivela al pensionato di doversi assentare per un po’ per un impegno. Da quel momento sparisce. L’anziano ha riferito agli agenti delle volanti che la donna, «30enne avvenente», gli aveva detto di essere rumena. Il Resto del Carlino