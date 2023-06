Forlì. Volontario sammarinese salva dal fango le foto di una ragazzina: la ritrova grazie a un post virale

Andrea Menicucci, di San Marino, ha raccolto le immagini, le ha pulite e date a un bar. La proprietaria Roberta Napolitano, ora 34enne, rintracciata via Facebook

Forlì, 16 giugno 2023 – Era vicino al luogo di ritrovo in cui avrebbe dovuto incontrare gli altri volontari – il parcheggio tra via Gorizia e via Carso, nel quartiere San Benedetto – quando si è imbattuto in un mucchio di mobili ed elettrodomestici, investiti dal fango e accatastati in un angolo della strada. Ma l’attenzione di Andrea Menicucci, 20enne di San Marino, volontario del servizio di Protezione civile sammarinese, è stata subito catturata da alcune foto, inzaccherate e destinate al macero, assieme ai resti su cui giacevano.

“Erano ricordi di famiglia – racconta – un compleanno, una festa in maschera tra ragazzini. Chi aveva deciso che non valesse la pena recuperarle? Mi sono affrettato a prenderle prima che sopraggiungesse un Bobcat e, una volta a casa, le ho pulite con delicatezza”.

Successivamente, Andrea ha pubblicato un annuncio – con le immagini scansionate – sulla pagina Facebook ‘Sei di Forlì se…’, sperando che i social facessero da cassa di risonanza e aiutassero a risalire al proprietario. Il post è diventato subito virale e, grazie a centinaia di condivisioni, ha raggiunto, fra l’altro, le amiche della bambina ritratta nelle foto, risalenti, come riportato sul retro, al 1996.

Quella bambina oggi ha 34 anni e si chiama Roberta Napolitano: la casa colpita dall’alluvione appartiene ai suoi genitori. “I miei conservavano tante foto, ma siamo riusciti a salvarne ben poche – esordisce la donna – l’album del loro matrimonio, per esempio, è andato distrutto. Per questo, il gesto di Andrea ci è parso ancora più prezioso: ha dimostrato un’umanità e una gentilezza che scaldano il cuore“.

Roberta ammette che, nella concitazione dei giorni immediatamente successivi alla piena, sono stati gettati molti oggetti che potevano, forse, essere recuperati: “Mia mamma, ad esempio, ha buttato via i documenti e ora se n’è pentita. Se fossimo intervenuti subito, come ha fatto Andrea con queste foto, avremmo potuto salvarli. Ma, in quel momento, la nostra testa era presa da ben altro”.

Roberta e Andrea non sono riusciti a incontrarsi: Andrea ha trascorso tre giorni a Forlì e, prima di rientrare a San Marino, ha lasciato le foto in un bar del quartiere, dove poi Roberta si è recata a ritirarle. Il giovane, che studia Giurisprudenza a Bologna, è nella Protezione civile dal 2021: “L’anno scorso ho preso parte alle operazioni di aiuto alla popolazione ucraina, ma questa è la prima emergenza in cui sono direttamente coinvolto – spiega –. Questa sciagura ci ha fatto sentire infinitamente piccoli di fronte alla natura e, allo stesso tempo, ci ha dimostrato quanto sia grande la forza degli esseri umani di fronte a eventi così tragici”.

