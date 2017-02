FORZA NUOVA. A CESENA MATRIMONIO GAY, FUNERALE D’ITALIA

Dopo il 25 settembre, giorno in cui Manuel e Marco, innanzi al primo cittadino Lucchi, dichiaravano, unendosi in matrimonio, la fine della nostra civiltà, delle nostre tradizioni, della famiglia naturale come unico cardine della nostra società, nonché dei diritti dei bambini a crescere con una mamma ed un papà, come riportato sui tanti manifesti funebri affissi per l’occasione, domenica 5 febbraio per Cesena sarà un’altra data nefasta.