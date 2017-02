Francesco, il papa della misericordia. E’ così? … di Gianni Toffali

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Gianni Toffali, decennale amico di Giornalesm.com.

”All’indomani dei manifesti affissi a Roma che criticavano il papa, gli organi vaticani ci avevano rassicurato che Bergoglio l’aveva presa bonariamente. Una settimana dopo il fatto, i “pompieri” di corte sono stati sonoramente smentiti. Durante l’Angelus di domenica 12 febbraio, papa Francesco se ne è uscito con un livoroso “Noi siamo abituati a insultare, come dire buongiormo, ma quello è sulla stessa linea dell’uccisione. Chi insulta il fratello è come sei iniziasse a ucciderlo nel suo cuore”. Non male per un papa che ostenta umiltà, pace, misericordia e perdono.”

Gianni Toffali Verona