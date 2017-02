Francia, caso Théo: per la polizia “non ci fu stupro, solo violenze accidentali”

“Niente stupro”. E’ quanto emerge da un primo rapporto dell’Ispettorato della polizia francese sul caso di Théo, il ragazzo picchiato e, secondo l’accusa, sodomizzato con un manganello da quattro agenti nella banlieue a nord di Parigi. Il dossier parla di violenze “gravissime”, ma “accidentali e non di carattere intenzionale”. Una versione che rischia di infiammare ulteriormente la tensione nella periferia della capitale francese.

Proprio per questo il sindaco di Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, ha lanciato un forte appello “alla calma” e “alla decenza”, dopo la quinta notte di incidenti. Rivolgendosi alla stampa, Beschizza ha spiegato che “la tensione resta palpabile”, poi si è appellato alla “responsabilità collettiva” per “porre fine a questo clima di tensione”. “Ora – ha detto il sindaco ed ex poliziotto di origini italiane – è il tempo di lasciare lavorare la giustizia. Mercoledì, per la quinta notte consecutiva, la periferia nord di Parigi è stata segnata da incidenti con almeno 26 fermi. Tgcom24