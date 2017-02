Francia, esplosione nella centrale nucleare di Flamanville

Un’esplosione è avvenuta nella centrale nucleare di Flamanville in Francia, nella Bassa Normandia. Secondo il sito Ouest France, cinque persone sono rimaste intossicate, mentre la prefettura assicura che non ci sono rischi legati al nucleare. Per precauzione è stato fermato il reattore numero uno. I vigili del fuoco hanno detto che sono stati segnalati un’esplosione e un incendio nella sala di controllo.

L’esplosione si è verificata intorno alle 10.00 fuori dalla zona dove si trovano i reattori atomici. Non è stato attivato il Piano d’intervento speciale, decisione che è in linea con l’assenza di rischio nucleare. Poco dopo le 12 la prefettura locale ha annunciato la cessazione dell’allarme. Tgcom24