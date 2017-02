Francia, una valanga a Tignes: 8 morti e un ferito grave in rianimazione

Nove persone, di cui una guida di alta montagna e otto sciatori, sono state travolte da una valanga mentre stavano facendo un fuoripista a Tignes, località francese in Savoia. Sono otto le vittime e una persona è ricoverata in rianimazione. I soccorritori, scrive Le Dauphiné Liberé, si sono mossi da Courchevel e da Modane. France 3 precisa che subito dopo l’allarme, lanciato alle 11 dal servizio delle piste, nell’area è giunto un primo elicottero per portare soccorsi agli sciatori che si trovavano in un fuoripista a 2100 metri di altitudine, sopra il lago di Tignes quando sono stati travolti.

La polizia di Courchevel ha detto che per le cinque persone che sono ancora sepolte sotto un pesante strato di neve “non c’è alcuna speranza di ritrovarle” vive. Il numero delle vittime è salito a otto, dopo che questa mattina i corpi senza vita ritrovati erano quattro. La valanga si è verificata in una zona in cui la neve tende all’accumulo senza riuscire a defluire. Per questo, la ricerca dei corpi sepolti potrebbe richiedere tempo. Tignes si trova a pochi chilometri dal confine con l’Italia, sponda piemontese, nella zona del rinomato comprensorio sciistico della Val d’Isère. Il Fatto Quotidiano