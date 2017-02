Frontex: nel 2017 flussi di migranti verso lʼItalia come nel 2016

Nel 2017 “è realistico dire che dobbiamo prepararci ad affrontare lo stesso numero di arrivi di migranti del 2016”, cioè circa 180mila, “sulla rotta del Mediterraneo centrale”, dalla Libia verso l’Italia. A dirlo è il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri il quale spiega che “nel breve termine, ciò a cui stiamo lavorando con l’Italia è il rafforzamento delle registrazioni negli hotspot e i rimpatri”.

Al di là delle soluzioni di medio-lungo termine, che si concentrano sulla cooperazione con i Paesi africani, “nel breve termine ciò a cui stiamo lavorando con l’Italia – spiega – è al rafforzamento delle registrazioni negli hotspot e ai rimpatri”.

“Dobbiamo rafforzare la possibilità di effettuare i rimpatri perché la maggior parte dei migranti in arrivo” in Italia, almeno il 60%, sono economici”, così il direttore esecutivo di Frontex. “Per questo – dice – dobbiamo essere pronti negli hotspot, per screening e identificazioni, in modo da raccogliere le prove per ottenere il laissez passer ed i documenti di viaggio dai consolati non Ue, per il loro rientro nei Paesi di origine. Con l’Italia ci stiamo impegnando su questo”. Tgcom24