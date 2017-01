Ghiaccio, Europei: è super Kostner, terza nel corto europeo

E’ super Kostner: Carolina torna sulla grande scena internazionale dopo tre anni e lascia subito il segno. Il suo programma corto, agli Europei di Ostrava, vale il terzo posto. Poco importa sa la lunga inattività e una posizione quindi di retrovia nel ranking mondiale la costringano a pattinare tra le prime di giornata, settima di trentaquattro partecipanti, nell’ambito di un gruppo di atlete che inevitabilmente le stanno lontano. La gardenese conquista comunque pubblico e giuria. Il suo Bonzo’s Montreaux, l’assolo di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin, esprime eleganza e maturità. E merita un totale di 72.40 punti, 2.45 più dell’esordio del Golden Spin di Zagabria del mese scorso.

LA GARA — L’allieva di Alexei Mishin propone gli stessi elementi di allora, ma con una più alta qualità e una maggior pulizia: c’è il triplo toeloop-triplo toeloop iniziale, c’è un triplo loop decisamente più preciso, un solido doppio axel, una sequenza di passi che è un marchio di fabbrica e trottole (tranne l’ultima, che perde un livello) incisive. Di nuovo c’è il costume, in bianco e blu e più tradizionale di quello visto in dicembre. L’azzurra – la prima ad esibirsi dei sedici che compongono la squadra italiana nella rassegna continentale ceca – merita 36.80 punti per gli aspetti tecnici e 35.60 per quelli artistici. «La gioia ha prevalso sulla tensione» commenta felice dopo la prova.

OBIETTIVO PODIO — A precederla le favorite della vigilia: la 16enne Evgenia Medvedeva, campionessa uscente e del mondo in carica e la 18enne Anna Pogorilaya, bronzo nelle ultime due rassegne continentali. Le coppia moscovita, rispetto a miss Kostner, vanta un bagaglio tecnico più completo e propone difficoltà superiori. La Medvedeva, imbattuta dal novembre 2015, chiude con un esagerato 78.92, a 29/100 dal proprio record del mondo nel segmento di gara, la concittadina con 74.39. Per Carolina, quello su Anna non è un vantaggio incolmabile, ma nel libero di venerdì sera più realisticamente dovrà puntare a evitare il possibile attacco da dietro della terza russa, l’altra 16enne Maria Sotskova, ora con 72.17 a soli 23/100 di punto da lei. Intanto – con Roberta Rodeghiero buon’ottava con 57.77 – c’è solo da applaudire: Carolina, che insegue addirittura il decimo podio europeo, è definitivamente tornata. La Gazzetta dello Sport