GUASTALLA. COMMERCIANTI CONTRO LA PEDONALIZZAZIONE DI PIAZZA MAZZINI

Tutti i commercianti di Guastalla si schierano contro la paventata pedonalizzazione di Piazza Mazzini, divenuta da tempo un parcheggio a cielo aperto. La chiusura sarebbe letale per i negozi del centro che registrerebbero probabilmente un calo della clientela. Clienti che a piedi non si recherebbero certamente nel cuore della cittadina in quanto tendono a fermarsi con la vettura davanti alle attività commerciali.

“Valuteremo la situazione e mi sembra un argomento secondario l’eventuale cambiamento del nome della piazza”. Così il Sindaco Camilla Verona replica a coloro che vorrebbero ripristinata l’antica denominazione di Piazza Maggiore. Annuncia una rivisitazione dei permessi e una regolamentazione delle aree di sosta.

Salvatore Occhiuto