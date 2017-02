Hernanes, prima della Cina il saluto su Instagram

Il centrocampista brasiliano ha guardato Juventus-Inter in tv. E’ atteso in Asia dall’Hebei Fortune.

Non era allo stadio ma davanti alla tv, insieme alla moglie. Hernanes saluta la Juventus e vola in Cina. Prima, però, il saluto ai tifosi bianconeri: «Andiamo Ragazzi #forzajuve fino alla fine». Hernanes, ex giocatore dell’Inter, ha sostenuto i suoi compagni non dallo Stadium ma da casa sua. Andrà via dall’Italia e dalla serie A per sposare il progretto dell’Hebei Fortune: contratto da 8 milioni a stagione, 11 nelle casse della Juventus. La conferme dell’operazione è arrivata ieri sera anche da Marotta. L’amministratore delegato bianconero sta progettando il futuro del centrocampo, dopo aver già bloccato il 19enne centrocampista Bentancur del Boca Juniors e il 23enne terzino sinistro Sead Kolasinac in scadenza con lo Schalke 04. Tuttosport