Hotel Rigopiano, Dybala e Buffon: messaggio per i piccoli Edoardo e Samuel

Dopo tanta paura, un po’ di gioia e un piccolo sogno realizzato. I piccoli Edoardo Di Carlo, 9 anni, e Samuel Di Michelangelo, 7 anni, due dei quattro bambini superstiti alla tragedia di Rigopiano, hanno potuto parlare con Paulo Dybala e ricevere un messaggio da Gianluigi Buffon. A organizzare l’incontro virtuale tra l’attaccante argentino e i piccoli tifosi juventini è stato uno degli psicologi che ha assistito i bimbi nel reparto di Pediatria. L’attaccante li ha anche invitati a Torino, per la gioia dei due bambini che presto riceveranno anche la maglia autografata del capitano. I genitori di Edoardo sono morti nella tragedia dell’hotel, mentre quelli di Samuel sono ancora tra i dispersi.

L’INTER RICORDA ALESSANDRO GIANCATERINO – «Alessandro oltre ad essere un bravo padre e un ottimo professionista era anche un grande interista. A lui, alla sua famiglia e ai suoi amici va il pensiero di tutto il club e dei tifosi nerazzurri». L’Inter, con una nota sul sito ufficiale, ricorda una delle vittime scomparse nella tragedia dell’hotel Rigopiano: il maitre Alessandro Giancaterino. Le condoglianze scritte in un messaggio toccante, con la foto dI Gabigol, la stessa usata sul profilo della pagina Facebook creata in memoria del giovane maitre. Oggi a Farindola si sono tenuti i funerali di Giancaterino, un grande tifoso interista. «Faceva parte di due famiglie nerazzurre: quella biologica – ricorda la società nerazzurra – e quella degli Inter Club. Con il club di Penne infatti, non appena ne aveva l’opportunità, veniva allo stadio ‘Meazza’ con il fratello (di due anni più grande) e il suo bambino (di 9 anni e mezzo). Una storia come tante, finita purtroppo nel dolore». Corriere della Sera