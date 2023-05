Il Campionato del Mondo di Trial Gp farà tappa nella Repubblica di San Marino il 9 e 11 giugno, dopo 13 anni dall’ultima volta

Il Campionato del Mondo di Trial Gp farà tappa nella Repubblica di San Marino dopo 13 anni dall’ultima volta. L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Motociclistica guidata dal presidente Paolo Michelotti, si svolgerà il 9 e 11 giugno. Il Gran Premio San Marino sarà la terza tappa del calendario iridato 2023 e avrà come base logistica il Crossodromo Pino Serra_Baldasserona. Oltre al crossodromo, ci saranno tre prove no stop ubicate nella località di Fosso del Re, a meno di un km dall’impianto sammarinese. I campioni di trial provenienti da tutta Europa saranno trasportati tramite apposite navette. La presenza di Toni Bou, pluricampione spagnolo con 32 titoli vinti, rende l’evento ancora più emozionante. Attualmente Bou è in testa alla classifica iridata insieme al connazionale Jaime Busto, entrambi con 111 punti dopo 3 gare. Matteo Grattarola, pilota italiano, occupa il sesto posto nella classifica TrialGp. Nelle altre categorie, Billy Green (Regno Unito) è al comando della Trial2 con una moto Scorpa, mentre Jone Sandvik (Norvegia) guida la Trial3 su una moto Sherco. Nel campionato femminile, l’inglese Emma Bristow, anch’essa su una Sherco, è in testa, anche se non parteciperà alla gara di San Marino. Per quanto riguarda le marche costruttrici, la Montesa guida la classifica con 186 punti, seguita a distanza dalla GasGas e dalla Sherco. La Federazione Sammarinese Motociclistica continua la sua grande tradizione organizzativa, dopo aver ospitato in passato Gran Premi di Motociclismo a Misano, campionati del mondo di Trial ed Enduro, la Superbike e 18 edizioni del Campionato Mondiale di Motocross sul tracciato sammarinese. Nonostante la sfida impegnativa, l’esperienza degli appassionati sammarinesi contribuirà al successo dell’evento iridato. Tra pochi giorni, gli appassionati potranno ammirare le abilità dei grandi funamboli del Trial Mondiale.