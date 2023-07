IL FATTO DELLA SETTIMANA- LO STRADONE DOMENICA 2 LUGLIO

Il fatto più importante della settimana politica è stato decisamente la sessione consigliare di giugno del CGG, durante il quale ci sono state le nomine dei due nuovi Segretari di Stato, Nicola Berti e Mariella Mularoni che hanno sostituito quelli uscenti, Tonnini e Ciavatta di Rete, dopo che il Movimento si è ritirato dal governo rendendo la maggioranza da Extra Large a Small , ma pur sempre sufficiente per continuare la legislatura sino alla sua naturale scadenza in autunno del prossimo anno. Un dibattito molto acceso, come prevedibile da parte della minoranza che ha visto sfumare la possibilità di andare ad elezioni anticipate, anche se poi non tutti volevano andarci, molto pacato e tranquillo quella della maggioranza, che ha subito gli attacchi senza scomporsi più di tanto. A caratterizzare la seduta sono stati due episodi che hanno visto scontri verbali entrambi protagonisti due consiglieri che si sono inalberati, il primo per un video satirico che ha scatenato l’ira di un’entry list della minoranza a dimostrazione come la satira non sia accolta da tutti con lo stesso spirito, il secondo per una affermazione del nuovo entrato in pista male interpretata. Ma tutto è rientrato, così come doveva essere, nei ranghi, e come al solito finito in vino e tarallucci. Una sessione consigliare che sembrava dovesse far sfaceli, in cui molti speravano, ma che in definitiva si è dimostrata la montagna che ha partorito un topolino. Per cui il governo balneare, dopo la prova costume potrà godersi qualche giornata al mare in attesa di un autunno che sarà sicuramente caldo.

Paolo Forcellini