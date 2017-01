IL GATTO RITROVATO. NEMO… E’ PROPHETA IN PATRIA

Una storia forse banale per la cronaca dei media. Una storia di ordinaria attualità, purtroppo. Una storia interessante da raccontare perchè si è conclusa con il lieto fine. Un regalo inaspettato di Natale per una famiglia di Reggio. La gioia più bella davanti all’albero e al camino di casa.

Nel mese di giugno un gatto appartenente ad un nucleo familiare che abita nella frazione di Rivalta, ai piedi della collina reggiana, scompare improvvisamente. Una ricerca frenetica e dolorosa soprattutto per i suoi padroncini. Niente da fare. Nemo, il nome del felino, sembra sparito nel nulla.

Ci si rassegna a non vederlo più. Nella zona da mesi sono spariti e sono stati avvelenati diversi animali. La cattiveria dell’uomo non conosce limiti, malgrado San Francesco nel Cantico dei Cantici abbia definito gli animali creature di Dio. Prima di Natale la splendida notizia. Nemo che era stato ritrovato da una persona torna a casa. Indescrivibile la felicità di una famiglia che si è ricongiunta con un suo componente. Diversamente dai retaggi della storia, Nemo è davvero propheta in patria.

Salvatore Occhiuto