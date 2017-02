Il Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia di San Marino Dott. Troiani dona i proventi della sottoscrizione alla Croce Rossa

La Gran Loggia Regolare degli Antichi Liberi ed Accettati Muratori della Serenissima Repubblica di San Marino (Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, nota come S.G.L.R.S.M.), unica Massoneria regolare presente in territorio sammarinese, fondata dallo scomparso Prof. Federico Micheloni, riconosciuta da oltre 100 Grandi Logge di tutto il mondo tra cui la Gran Loggia Unita d’Inghilterra che è la più antica e prestigiosa Comunione Massonica mondiale, ed il Grande Oriente d’Italia che vanta ben oltre 200 anni di storia, nella persona del suo nuovo Gran Maestro, dott. Emidio Troiani, facendo fede ai principi massonici di libertà, fraternità e solidarietà ed in occasione della ricorrenza dei 300 anni dalla fondazione della Gran Loggia di Londra dai cui originò la moderna massoneria speculativa, ha donato al Presidente della Croce Rossa Sammarinese, Avv. Raimondo Fattori, i proventi di una sottoscrizione di beneficenza fatta tra fratelli sammarinesi che serviranno per dare aiuto a chi è stato così profondamente provato dai recenti eventi sismici.

“I Massoni Sammarinesi – ricorda il Gran Maestro Troiani – hanno da sempre nel loro sangue il senso dell’aiuto e della solidarietà ed in questi momenti difficili hanno voluto dare un aiuto concreto che possa ridare speranza, energia e sollievo a chi è meno fortunato di noi”. “I principi morali che caratterizzano i Liberi Muratori – prosegue il Gran Maestro – trovano la propria sintesi anche nell’ aiuto e sostegno ai più deboli e disagiati e pertanto ci siamo mossi all’unisono per aiutare i bisognosi”.

La Croce Rossa Sammarinese, con oltre 60 anni di storia è simbolo di impegno e serietà sia in territorio sammarinese che estero ed impiegherà i proventi della donazione per aiuti concreti alle popolazioni colpite, finanziando progetti di ricostruzione.

