IL PORSCHE FESTIVAL NEL WEEKEND DI MISANO WORLD CIRCUIT

Misano World Circuit, 5 ottobre 2023 – Weekend col Porsche Festival a Misano World Circuit. É l’appuntamento che raduna clienti, centri Porsche e appassionati da tutto il mondo per partecipare ad un programma di attività in paddock e di esperienze di guida in pista. In programma anche la penultima tappa della Porsche Carrera Cup.

Attese oltre 9.000 presenze e mille auto per celebrare anche il 75° anniversario della Casa di Stoccarda, con il motto ‘Driven by dreams’. Divise in otto decadi, saranno protagoniste le auto che hanno attratto la passione di milioni di automobilisti, con un viaggio virtuale dagli anni 50 ad oggi: dalla 356 Speedster alla Taycan, così come da riferimenti culturali che hanno ispirato l’arte, il cinema e la musica italiana e internazionale di quegli anni.

Il Porsche Village allestito nel paddock sarà un museo a cielo aperto con esemplari provenienti dal Porsche Museum di Stoccarda, oltre che da collezioni private.

In pista, le novità: la GT3 Rs e la 911 Dakar Experience, oltre alla gara della Porsche Carrera Cup Italia sotto le luci artificiali.

Nello schieramento di partenza ci sarà anche il già pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform: sabato sera lo spettacolo della prima gara in notturna alle 20.20 sul canale Sky Sport 257, mentre domenica gara 2 è alle 15.20 su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo.

Il programma offrirà anche la premiazione del Concorso di Restauro Porsche Classic, giunto all’ottava edizione. I migliori lavori di restauro di Porsche storiche, eseguiti durante l’anno dai Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche, verranno svelati durante il pomeriggio di sabato. Come da tradizione, le due giornate culmineranno poi con l’iconica parata che vedrà sfilare migliaia di Porsche di tutte le epoche sul Misano World Circuit.

Per tutte le informazioni:

www.carreracupitalia.it

https://eventi.porscheitalia.com/evento/porsche-festival-2023/