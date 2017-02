IL PROGETTO DI CENTRISTI PER L’ITALIA PARTE ANCHE DA CASTELNOVO MONTI

Parte anche da Castelnovo Monti il progetto di “Centristi per l’Italia”, il nuovo soggetto politico lanciato da Pier Ferdinando Casini a cui hanno aderito esponenti di primo piano dell’area ex Udc come il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e l’ex Ministro Giampietro D’Alia. Sabato 10 febbraio alle ore 10,30 al Teatro Quirino di Roma si svolgerà l’assemblea nazionale di fondazione. Un evento che vedrà la partecipazione di tutti i rappresentanti territoriali. Per la provincia di Reggio ci sarà Robertino Ugolotti, Capogruppo della Lista civica “Progetto per Castelnovo Monti”, appartenente da sempre alle varie formazioni centriste scaturite dalla decomposizione della galassia democristiana Ccd-Udc-Area popolare-Centristi per il sì.

Un partito che ha il principale scopo di riavvicinare i cittadini alla politica in un momento storico che segna la dilagante ascesa dei nazionalismi populisti e xenofobi e sottolinea la palese incapacità della sinistra e della destra tradizionale a fronteggiare le sfide della realtà globale dalla perdurante crisi economica, alla classica contrapposizione Nord-Sud, al crescente disagio sociale, alla perdita di valori e identità storico-culturali. Occorre un nuovo modello politico basato sulla responsabilità che coniughi riformismo, solidarietà, pari opportunità.

Salvatore Occhiuto