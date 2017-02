“Il Senato approvi la legge sulla cittadinanza”

Pressing dei deputati Khalid Chaouki e Milena Santerini perché si approvi rapidamente la riforma sulla cittadinanza al Senato.

La legge, licenziata dalla Camera il 13 ottobre 2015, giace alla Commissione Affari Costituzionali del Senato e, pertanto, oggi il dem Chaouki e la centrista Santerini incontreranno il presidente Pietro Grasso, insieme ad alcune associazioni di comunità.

Con loro ci saranno Marco Wong (Associna), Maruan Oussaifi (Anolf Cisl), Omar Al Zeer (Gmi-Giovani Musulmani d’Italia), Kelum Perera (Lotus Club), Fatima Edith Maiga e Arber Agalliu (Italiani senza cittadinanza), Paolo Morozzo della Rocca (Comunità di S.Egidio) che rimarcheranno la necessità di approvare tale legge. “Questo provvedimento è di fondamentale importanza per il futuro del nostro Paese e non è più rinviabile i bambini e le bambine di origine straniera, nati o cresciuti in Italia, sono una risorsa importante e devono poter diventare cittadini a tutti gli effetti attraverso una partecipazione attiva al patto costituzionale”, dichiarano in una nota congiunta i deputati che domani illustreranno alla Camera la loro iniziativa. Il Giornale