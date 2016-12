Il Titano brinda tra pattini e musica, ma non spegne i fuochi di artificio. Il programma di Capodanno: disco a cielo aperto in piazza Sant’Agata

Si pattina sotto le stelle, si balla con i dj, si alzano gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo di fuochi artificiali. Sarà una notte speciale a San Marino quella che saluta il 2016 e abbraccia il 2017. Il programma della grande festa di Capodanno di questa sera è ricco. In Piazza Sant’Agata dalle 22 e fino a tarda notte scattano le danze: dj set con Chicco Giuliani e Lory G. Una discoteca a cielo aperto illuminata dallo spettacolo di luci led a cura di Lux Arcana. Accompagnati da brani epici ed elettronici, gli artisti stupiranno i presenti con virtuosismi mozzafiato che fondono magicamente la giocoleria, la danza e la manipolazione di oggetti luminosi. Tanto movimento stuzzica ovviamente anche l’appetito. Via alle degustazioni a cura di Eurotoques: torta di riso con uva e cioccolato, panettone, vin brulé, cioccolata calda, Vov caldo per rendere meno gelida quella che si prospetta una notte sotto zero. A salutare l’arrivo del nuovo anno, come ormai da tradizione sul Titano, ci saranno i fuochi artificiali. Un piccolo break con il naso all’insù prima di rimettersi a ballare. La funivia panoramica sarà in servizio dalle 7.50 alle 20, mentre dalle 23 alle 2 il collegamento tra Borgo Maggiore (Stazione Funivia, Parcheggio n. 11) e il centro storico della Città di San Marino (Porta San Francesco) sarà assicurato da un servizio navetta gratuito. Previsto anche un collegamento notturno con Rimini.

La linea autobus Benedettini Rimini-San Marino effettuerà una corsa straordinaria in partenza da Città di San Marino (P.le Calcigni, parcheggio n. 1/bus) diretta a Rimini all’1.30. I festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno non oscurano quelli programmati per il primo. Appuntamento nel primo pomeriggio, esattamente alle 15 alla Casa della Stella nella Cava Antica per la partenza del Maxi Balloon Party: tutti in corsa per catturare l’aria con i grandi palloni che si gonfieranno diventando coloratissimi tubi volanti. Il divertimento all’aria aperta, poi la musica. Perché alle 17 il Teatro Titano si illuminerà di note. E’ in programma il concerto del primodell’anno: Monica Hill canta con la Banda Militare della Repubblica di San Marino.

La cantante sammarinese, protagonista della prima edizione di ‘Amici’ e corista di Laura Pausini sarà accompagnata dai musicisti diretti dal maestro Stefano Gatta. Programma musicale ricco e per tutti i gusti. L’incasso (offerta libera) sarà devoluto alla Fondazione Centro Anch’io no profit sammarinese promotrice del progetto ‘Chiavi di casa’, mirato a costruire una residenza protetta per le persone con disabilità intellettive rimaste sole. Non è finita qui. Si ritorna infatti alle 20.30 alla Casa della Stella che in notturna si trasforma in The Star’s Hous per la Mistery Box: performance artistiche dal territorio e dal mondo. Il Resto del Carlino