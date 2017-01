IMPRESE RIMINI. SGR COMPRA 70% DI ASTEA ENERGIA MARCHE

UTILE DISTRIBUITO TRA COMUNI SOCI. RESTANO SEDI OSIMO E RECANATI. (DIRE) Ancona, 23 gen. – Astea spa ha venduto il 70% della societa” Astea Energia al gruppo societa” Gas Rimini per 21,35 milioni di euro. Ora la nuova compagine societaria di Astea Energia e” composta per il 70% da Gruppo Societa” Gas Rimini, per il 24,05% da Astea spa e il restante 5,95% da Iren Mercato Spa. Astea e” una multiutility che opera nell”ambito dei servizi pubblici a rete e di igiene ambientale in diversi comuni della provincia di Ancona e Macerata. Con questa operazione il gruppo Sgr prosegue la sua politica di sviluppo nelle Marche. “Si tratta di un accordo strategico- commenta il presidente di Astea spa Fabio Marchetti- La dismissione del pacchetto di maggioranza di Astea Energia si e” resa necessaria per legge, prima di tutto, in quanto la normativa prevede che i Comuni non possano detenere e mantenere partecipazioni in societa” commerciali come lo e” la vendita di gas ed energia elettrica”. Il numero uno di Astea promuove la cessione di quote azionarie “perche”- continua Marchetti- alla societa” serve un partner forte, come lo e” Sgr, capace di maggiori investimenti per fronteggiare i grandi colossi nazionali del settore”. L”accordo e” stato sottoscritto dal presidente di Astea Fabio Marchetti e dal procuratore di Sgr, delegato alla firma, Federico Riccardi. “L”operazione- ha detto Demis Diotallevi di Sgr- ha una significativa valenza strategica per il gruppo Sgr. Con l”acquisizione di Astea Energia, infatti, si e” perfezionato un percorso di partnership di lungo periodo con Astea con interessanti prospettive di sviluppo”.

Le clausole dell”accordo prevedono il mantenimento del Fondo di garanzia per il sociale, del Fondo per sponsorizzazioni a sport e cultura, il mantenimento dei service con Astea, oltre al godimento dell”intero utile 2016 alla vecchia compagine di Astea (Comuni) e alla salvaguardia delle maestranze che, tramite Astea, lavorano per Astea Energia. Saranno inoltre mantenuti sia il nome della societa” sia le sedi a Osimo e Recanati mentre sara” ridotto il numero dei consiglieri di amministrazione: da nove a cinque. “Sgr- ha spiegato Bruno Tani- ha come obiettivo primario quello di consolidare i servizi prestati da Astea Energia e lo sviluppo delle aree aziendali che presentano margini di crescita e miglioramento. E” proprio in quest”ottica che Sgr ha assunto con convinzione nei confronti del partner Astea importanti impegni a garanzia sia del mantenimento dell”identita” che della forza lavoro locali”. Sgr Rimini e” un gruppo industriale a proprieta” interamente privata che si occupa della distribuzione e della vendita di gas ed energia elettrica nel territorio romagnolo e marchigiano. Il gruppo opera nel mercato dell”energia da sessant”anni e con l”acquisizione di Astea Energia servira” oltre 300 mila clienti luce e gas. Il gruppo attualmente puo” contare su una forza lavoro di circa 400 persone. (Luf/ Dire)