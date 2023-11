In fiamme un casolare sulla SS16 a Misano: disagi al traffico ma nessun ferito

Un incendio questa mattina intorno alle 9.30 ha interessato un casolare fortunatamente disabitato e pericolante a Misano sulla statale 16. Sconosciute le cause del rogo che probabilmente si è sviluppato dalle sterpaglie circostanti per poi espandersi a causa del forte vento. Tratti in salvo dei cani che erano presenti nella struttura.

Il fumo ha invaso la statale e provocato disagi al traffico. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cattolica e un’autobotte da Rimini. Presenti inoltre i carabinieri e la polizia locale.