Incidente sulla Consolare di San Marino a Cerasolo, feriti due dipendenti delle poste

Incidente oggi intorno alle 13.00 all’incrocio di Via della Pastora sulla Consolare di San Marino a Cerasolo.

Una Toyota Rav, proveniente da Ospedaletto, stava attraversando l’incrocio per svoltare verso San Marino quando è entrata in collisione con un veicolo delle poste proveniente dal lato opposto. Intervenute due ambulanze e un medico. I due occupanti del veicolo delle poste sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con un codice di media gravità.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le autovetture. L’incidente ha causato disagi al traffico complicati ulteriormente dalla coincidenza con l’ora di punta. Le autorità sono intervenute per cercare di ripristinare la normalità sulla strada.